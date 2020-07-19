الوقف السني يعلن استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى

(المستقلة)… اعلن ديوان الوقف السني في العراق استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك وذلك بعد اجتماع حضره علماء الدين.

وقال الديوان في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “رئيس الديوان سعد كمبش عقد اليوم اجتماعا بحضور الكادر المتقدم في الديوان والوكيل والإداري وبحضور عدد من العلماء ممثلي المجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء العراقية والحضرة القادرية والمجمع الأعلى للتصوف في العراق ومجلس علماء العراق وعدد من الأطباء، لمناقشة إمكانية فتح المساجد من عدمها”.

وأضاف أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع إلغاء تعليق الصلاة في المساجد وتنفيذا لما صدر من الهيأة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة”.

وتابع البيان انه “بعد الاستماع إلى حديث العلماء تقرر استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى مابعد عيد الأضحى المبارك، على أن يتم عقد اجتماع مماثل قبل انعقاد اجتماع خلية الأزمة لاتخاذ القرار المناسب”. (النهاية)