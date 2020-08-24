(المستقلة)… اعلن ديوان الوقف السني عن اعادة فتح المساجد امام المصلين في الـ20 من ايلول المقبل.

وقال الوقف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان “رئيس الوقف السني سعد كمبش عقد اليوم اجتماعا مع الكادر المتقدم في الديوان ومديري الأوقاف في محافظات العراق وبحضور جمع من العلماء والمشايخ من جماعة علماء العراق والمجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء”.

واضاف ان “ذلك جاء بعد تقديم رئاسة الديوان طلب إعادة افتتاح الجوامع إلى منظمة الصحة والسلامة الوطنية”، مشيرا الى انه “جرى خلال الاجتماع التصويت على القرار بإجماع الحاضرين في الـ٢٠ من الشهر المقبل”.

وكان ديوان الوقف السني قد اغلق المساجد امام المصلين مع ظهور تفشي فيروس كورونا في البلاد. وخففت الحكومة الاتحادية من القيود رغم تزايد عدد الاصابات بالجائحة.(النهاية)