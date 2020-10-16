الوقف السني العراقي يعلن موعد ذكرى المولد النبوي 2020

المستقلة/- أعلن الوقف السني أن يوم السبت مكمل لعدة شهر صفر، فيما حدد الأحد غرة شهر ربيع الأول للعام الحالي 2020 .

وقال الوقف، في بيان إنه “نظراً لعدم لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت هو المكمل لعدة شهر صفر، وأن يوم الاحد الموافق 18/10/2020هو غرة شهر ربيع الأول للعام الحالي ١٤٤٢هـ”.

وأضاف البيان، أنه “عليه سيكون يوم الخميس الموافق 29/10/2020 هو ذكرى المولد النبوي”.