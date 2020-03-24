الوقاية من كورونا: النوم الجيد يقتل الخلايا الالتهابية

المستقلة /اضطرابات النوم أحد مشاكل المجتمعات الحديثة ويؤثر ذلك سلباً على قدرة الجسم على محاربة الفيروسات. وفي ظل الصدمة التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ينبغي الاهتمام بالنوم الجيد لدعم مناعة الجسم. بالطبع يمكنك دعم جهاز المناعة عن طريق الأطعمة والتمارين، لكن النوم الجيد لا يقل أهمية بل يتكامل معهما. فبحسب دراسة لجامعة توبنجن الألمانية يحسن النوم قدرة الخلايا المناعية على مهاجمة الفيروسات.

النوم والمناعة. لتحصل مناعة الجسم على القوة الكافية للعمل بأعلى كفاءة لها تحتاج إلى النوم 8 إلى 10 ساعات يومياً. وتساعد التمارين الرياضية على الوصول بالجسم إلى الحاجة إلى الاسترخاء.

كذلك، يمكنك الالتزام بروتين القراء لأنه يساعد الجسم على النوم، والاستيقاظ في نفس الموعد صباحاً.

ولتسهيل النعاس يُنصح بتناول عشاء خفيف، وعدم تناول مشروبات الكافيين في المساء.