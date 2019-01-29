الوفاق يدعو لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات واستبدال المفوضية بالقضاء

(المستقلة)..دعا حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاثنين، الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتحديد مطلع العام المقبل موعداً لها لأجل تدارك الاخطاء الكبيرة التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها .

وقال الحزب في بيان صحفي “ان المفوضية الحالية لن تستطيع ادارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة بسبب القصور الكبير في ادائها، وما رافق الانتخابات الماضية من شبهات تزوير وتلاعب أكدها مجلسا الوزراء والنواب السابقين”.

كما دعا الى اعادة تقييم عمل مجالس المحافظات ووضع اسس جديدة لها واسناد مهمة ادارة انتخاباتها الى القضاء، محذراً “لافائدة من اجراء اي عملية انتخابية باشراف المفوضية الحالية وقانون الانتخابات الحالي غير المنصف”.

وذكّر الحزب، جميع القوى السياسية بالمذكره التي بعثها اياد علاوي الى القيادات ورؤساء الكتل والأحزاب والقوى السياسية في شهر اب من عام ٢٠١٦ والتي دعا خلالها لتغيير مفوضية الانتخابات واسناد ادارتها الى القضاء لافتاً “لو استمعت القوى السياسية الى تلك النصيحة لما وصل بنا الحال الى ما وصل اليه اليوم”.