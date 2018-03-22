الوفاق الوطني يهدد بالوقوف ضد العملية السياسية اذا استمر أستهداف مرشحي الوطنية

(المستقلة).. اعرب حزب الوفاق الوطني عن استياءه من “استهداف” مرشحي ائتلاف الوطنية بواسطة هيئة الإجتثاث،منوها الى انه سيتخذ مواقفا ضد العملية السياسية.

وقال امين سر حزب الوفاق ضياء المعيني “من الواضح ان هناك عملية استهداف واضحة لمرشحي ائتلاف الوطنية لم تقتصر على كتلةٍ واحدة ضمن الائتلاف، فقد دأبت هيئة الاجتثاث او ما يسمى بهيئة المسائلة والعدالة – وهي ابعد ما تكون عن العدالة – على تكثيف عمليات الاجتثاث حيث بلغ الذين تم اقصائهم من مرشحي ائتلاف الوطنية ٦٨ مرشحا”.

واشار الى “ان هذه الهيئة التي يفترض ان ترتبط بمجلس النواب الموقر -نظريا- لكنها في الحقيقة مرتبطة برئاسة الحكومة واجهزتها ما تزال تمارس التهميش والاقصاء والترويع وهو ذات الاسلوب الذي تسبب بنكبة العراق وايصاله لما هو عليه اليوم”.

ونوه الى ان الهيئة “غير آبهة بجميع الملاحظات التي طالت عملها في السابق والدعوات الى احالة الملف برمته الى القضاء بعيداً عن الاهواء والاجندات السياسية”.

وشدد على “ان استمرار هذه السياسات التي ترتكز على القصاص بعيدا عن سلطة القضاء يعني الاصرار على نهج التمييز الانتقام والاقصاء”.

واوضح ان ذلك سيحتم “الوقوف بحزم ضد العملية السياسية سلميا”، منوها الى ان الحزب سيكون له” موقف اخر سيعلن في حينه اذا ما استمر هذا الاستهداف”.