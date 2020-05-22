الوفاق : الأجهزة الامنية لم تعتقل خليفة البغدادي وانما شخص آخر

(المستقلة).. نبه حزب الوفاق الوطني العراقي الى أن الاجهزة الامنية العراقية قد وقعت في خطأ بالإعلان عن اعتقال أبو عبد الله قرداش، مبينا ان الذي ظهر هو شخص آخر.

وقال القيادي في حزب الوفاق الوطني العراقي هاشم الحبوبي ” لقد وقعت الاجهزة الامنية العراقية بخطأ كبيرعندما ادعت بانها اعتقلت ابو عبدالله قرداش نائب الارهابي ابو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي امير محمد سعيد المولى الملقب بـ (ابو عبدالله قرداش)، وهو تركماني احد ساقيه مبتورة، ولا يزال طليقا وموجودا في سوريا ويشكل خطرا كبيرا”.

وأوضح أن “الذي اعلنت عنه الاجهزة الامنية العراقية وظهرت صورته فاسمه الحقيقي طه عبدالرحيم خويرت الملقب بـ (عبدالناصر قرداش الغساني) وقد كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق، وعضوا ومسؤولا عن لجنة المفوضية العليا التابعة لابو بكر البغدادي، لكنه عوقب في شباط 2019 وتم تنزيل رتبته وابعد عن اللجنة”.

وأشار الى أن ” طه عبدالرحيم (الملقب بعبدالناصر قرداش) قام بتسليم نفسه الى قوات سوريا الديمقراطية الكردية مع آخرين في شرق سوريا في شهر اذار 2019″.

وأضاف “قبل ستة اشهر ارسلت اجهزة امنية مجموعة للتحقيق معه، وجرى التحقيق في سجون تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبعد ان أُكمِل التحقيق معه، فقد اهميته لذا سُلِّم الى العراقيين”.

واعلنت المخابرات العراقية عن اعتقال “عبد الناصر قرداش” المرشح لخلافة ابو بكر البغدادى بينما خصصت امريكا 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومة عن عبد الله قرداش المولى التركماني الذي قالت انه خليفة البغدادي وقالت تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بملاحقة رؤوس الإرهاب وأعداء السلام.