“الوفاة طبيعية داخل منزلها”.. تفاصيل وفاة الفنانة ماجدة الصباحي وموعد الجنازة

المستقلة/ منى شعلان/رحلت عن عالمنا منذ قليل، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عاما ، بعد صراع مع المرض.

وأكد مصطفى طلبة المحامى والمستشار القانونى للراحلة ، فى تصريح خاص “لوكالة الصحافة المستقلة”، أن الراحلة توفت داخل منزلها بالدقى والوفاة طبيعية، وستقام صلاة الجنازة غدا ، عقب صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ، لتدفن بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر طريق الواحات.

والنجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وتعد واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية.

وإسمها الحقيقي فهو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي ودرست في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عاما ، وتنتمي لعائلة الصباحي المعروفة بمحافظة المنوفية، وكان والدها من كبار موظفي وزارة المواصلات.

قدمت ماجدة الصباحي، للسينما عددا كبيرا من أهم الأفلام الإجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما ، ومن أهم أعمالها “العمر لحظة”، أين عمري”، “بنات اليوم”، “الحقيقة العارية”، وغيرها.