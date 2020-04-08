الوطنية ينضم لمؤيدي ترشيح الكاظمي

(المستقلة).. اعلن ائتلاف الوطنية عن تأييده لتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الائتلاف في بيان اصدره اليوم الاربعاء “في الوقت الذي يؤكد ائتلاف الوطنيه على ضرورة الإسراع تشكيل الحكومه للقيام بواجباتها الدستورية ، فاننا نؤكد على ضرورة تسمية مرشح غير جدلي وقادر على الاستجابة لطلبات المتظاهرين السلميين”

واضاف “نرى في ترشيح السيد مصطفى الكاظمي خيارًا صحيحًا وحلًا أفضل في المرحلة المقبلة … وعلى هذا الأساس وبعد تقديم الحكومة الحالية استقالتها قدمنا دعمنا الكامل للسيد الكاظمي لما نلمسه فيه من وطنية والتزام واستقلالية”.

واعرب ائتلاف الوطنية عن تمنيه بأن “يكون للمتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات دورًا في الحكومة المقبلة والتي يجب ان تضع في أولوياتها محاسبة قتلة المتظاهرين ووضع الاقتصاد على طريق المعافاة وتحديد موعد للانتخابات المبكرة”.