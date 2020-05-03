الوطنية يقرر مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي

(المستقلة).. اعلن ائتلاف الوطنية عن عدم تصويته لحكومة الكاظمي، ومقاطعة جلسة منح الثقة لها.

وقال الائتلاف في بيان أصدره اليوم أنه اكد “ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وان يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية”، مشيرا الى عمله ” على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الاخ المكلف او مع القوى السياسية المختلفة”.

وأوضح البيان ان الائتلاف لم يلمس ” أية بوادر ايجابية لذلك، بالاضافة الى ان آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في احالة قتلة العراقيين وحماتهم الى محاكم علنية خاصة”.

وأكد انه سيقاطع الجلسة النيابية المقررة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وانه سيكون معارضا سلميا “مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها”.