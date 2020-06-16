الوطنية يدعو لحوار عراقي تركي لتسوية ازمة الفصائل الكردية المسلحة

(المستقلة)..دعا ائتلاف الوطنية الى اطلاق حوار عراقي تركي يفضي الى تسوية بشأن الفصائل المسلحة، مؤكداً ان استمرار تركيا بقصف الاراضي العراقية يسبب احراجا للقوى السياسية العراقية باكملها وللحكومة كذلك، بالاضافة الى سخط شعبي واسع خاصة في كردستان.

واوضح الائتلاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ان القصف يتسبب باضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة في ظل التدهور الذي تشهده الاوضاع في العراق الصحية والمالية السياسية.

واكد الائتلاف ضرورة تحمل جميع الاطراف مسؤولياتها وضرورة وضع الاليات الكفيلة بحسمه وفي اسرع وقت.