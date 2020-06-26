الوطنية يدعو الى تدخل اممي في العراق

(المستقلة).. دعا ائتلاف الوطنية المجتمع الدولي، الى التدخل لتدارك “الانهيار” في العراق.

وقال الائتلاف في “نداء استغاثة” وجهه ،اليوم، الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن “لقد تُرِك العراقيون اليوم وحدهم ليواجهوا ثمن الفشل في بناء دولة المواطنة على مدى ١٧ عاماً نتيجة التدخلات الدولية والاقليمية والتي لاتزال قائمة، مما ادى الى عجز كامل في مختلف اجهزة الدولة وفي مقدمتها انهيار النظام الصحي بالكامل، بدليل الانتشار المريع غير المسبوق لوباء كورونا”.

وأشار الى “ان الحكومة العراقية عاجزة عن الاصلاح، او حتى التدخل لمنع الانهيار، والنتيجة ان الخط الاول من الكادر الطبي المتصدي هو اول الضحايا، لعدم توفير الحماية والوقائية اللازمة لهم، وهو ما ادى الى تزايد اعداد الاصابات والوفيات بينهم”.

ودعا الائتلاف المجتمع الدولي لأن يلتفت للعراق “الذي اضطر لاستجداء المساعدات، وذلك عن طريق خطوات عاجلة وسريعة لتدارك هذه الانهيارات، ولمنع تحول البلد الى احد اكبر بؤر الوباء في الشرق الاوسط، خصوصاً بعدما اشارت العديد من التقارير المحلية والعالمية الى خطورة الوضع في المستشفيات”.