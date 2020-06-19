الوطنية يدعو الى تأطير قانوني معاصر لأدارة الدولة والمحافظات

(المستقلة).. دعا ائتلاف الوطنية الى تأطير قانوني معاصر لأسلوب ادارة الدولة والمحافظاتن مؤكدا ان محاربة الفساد يجب ان تبدأ من الدولة ومؤسساتها ومن اعلى القمم وصولاً الى القاعدة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف وسام البياتي، اليوم الجمعة، سبق وأن قرر مجلس النواب في العام الماضي حل مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي، والذي حدد الدستور العراقي مهماتهم في المادتين 122- 123، بعد ان كثر فساد المجالس وأنحراف اعمالها المناطة بها، وفق المادتين اعلاه عن خدمة الوطن والمواطن الى تناحر غير مشروع على السلطة وتكالب على المغانم المادية والانغماس حد العظم في الفساد الاداري والمالي بالإضافة الى مطالبة المتظاهرين السلمين بإلغاء مجالس المحافظات واعتبارها حلقة زائدة .

وأضاف اننا أذ نؤيد قرار مجلس النواب ونقف مع ابناء شعبنا الكريم، ونضيف عليه بضرورة اغلاق منافذ الفساد التي عرضت مصالح الشعب والوطن الى اخطار ومنزلقات لاتحمد عقباها، ونعاني الان من تبعات تلك الانحرافات والسعي غير الشريف وراء المكاسب الشخصية.

ودعا البياتي الى تأطير قانوني معاصر لأسلوب ادارة الدولة والمحافظات، وتوابعها يمنع الاستغلال والاستحواذ على مقدرات الناس وأموالهم وصحتهم وكل ما يتعلق بمفردات حياتهم اليومية، وأن يؤمن الدستور والقرارات في السلطتين التفيذية والتشريعية مصلحة الشعب وعدم التلاعب بثروته الوطنية والقومية.

وشدد على ان محاربة الفساد يجب ان تبدأ من الدولة ومؤسساتها ومن اعلى القمم وصولاً الى القاعدة، وسنكون عوناً وسنداً لأي اجراء في هذا الخصوص .