الوطنية تهاجم هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاد عدد من مرشحيه

(المستقلة)..هاجم ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهوري اياد علاوي اليوم الأحد قرار هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاد عدد من مرشحيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الوطني حسين الموسوي في بيان له تلقته (المستقلة) ان “مسلسل إستبعاد العشرات من مرشحي إئتلاف الوطنية لانتخابات مجلس النواب العراقي يستمر في عموم المحافظات، بقرارات مجحفة من قبل هيئة المساءلة والعدالة، ما يحرم بعض مرشحي الائتلاف من فرصة التنافس السياسي العادل، ويخل بمبدأ المساواة بين العراقيين والمكفول دستورياً”.

وأضاف ان “إئتلاف الوطنية يرى في تلك الإجراءات إستهدافاً سياسياً غير مبرر، ويعتقد بإستنفاد هيئة المساءلة والعدالة لمبررات وجودها بعد خمسة عشر عاماً من عملها وإجتثاثها لعشرات الآلاف من المواطنين على خلفيات سياسية بحتة لا ترتبط بممارسات إجرامية”.

وتابع الموسوي ان “إئتلاف الوطنية، إذ يجدد دعواته السابقة في ضرورة إحالة ملف الاجتثاث إلى القضاء العراقي، تحقيقاً للعدالة، وإبعاداً له عن لعبة التوظيف السياسي والإنتقام او الابتزاز، فإنه يجد بأن الاستمرار في هذه الممارسات يغذي روح الكراهية والتمييز، ويؤشر ابتعاداً عن مفهوم المساواة ، كما ينسف قيم المصالحة الوطنية كشرط أساسي لبناء دولة المواطنة بجهود وسواعد جميع أبنائها، وهو أمر خطير ومؤسف ينبغي التراجع عنه وفي أسرع وقت ممكن”. (النهاية)