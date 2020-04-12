الوطنية: تكليف الكاظمي فرصة قد لاتعوض لإصلاح اوضاع البلد

(المستقلة).. قال ائتلاف الوطنية أن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة يمثل فرصة قد لاتعوض لجميع الأطراف لإصلاح اوضاع البلد المختلفة.

واشار وفد يمثل الائتلاف برئاسة رئيس الكتلة النيابية كاظم الشمري زار الكاظمي في مقر إقامته في بغداد الى “أن هذا التكليف الذي يأتي بظروف تاريخية يمر بها العراق يمثل فرصة قد لاتعوض لجميع الأطراف لإصلاح اوضاع البلد المختلفة ووضعها بالشكل الذي يبعد العراق من منزلق خطير”.

وأكد وقوف إئتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي مع رئيس الوزراء المكلف في خطواته لتسمية الكابينة الوزارية/ مشيراً لضرورة ترك رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار كابينته الوزارية وابعاد الضغط عليه الهادف الى الإبقاء على المحاصصة المقيتة.

وشدد وفد الوطنية على ضرورة أن يشترك المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة.

من جانبه شكر الكاظمي وفد إئتلاف الوطنية على هذه الزيارة، ووعد بأن تكون كابينته الوزارية كفوءة وانه سيعتمد معيار النزاهة والكفاءة لاختيار أعضاء هذه الكابينة.