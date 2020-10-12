الوطنية : المتظاهرين لم يطالبوا بدوائر متعددة وهذا كان بضغط من القوى السياسية

الوطنية : المتظاهرين لم يطالبوا بدوائر متعددة وهذا كان بضغط من القوى السياسية

المستقلة / – انتقد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ماجرى في مجلس النواب بشأن الدوائر المتعددة واصفا

ماحدث بانه :”كان بضغط من بعض القوى السياسية “.

وقال الشيخ عدنان الدنبوس عضو الائتلاف في بيان صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” ان ما حصل في جلسة مجلس النواب من التصويت على الدوائر المتعددة، انما كان بايعاز من بعض القوى السياسية التي تحاول فرض رأيها على اعضاء مجلس النواب بمساعدة رئاسة المجلس ، التي لم تصغ للاصوات الرافضة والتي تنادي بتعديل هذا النظام” .

واضاف :” ان معظم المتظاهرين السلميين لم يطالبوا بدوائر متعددة بقدر مطالبتهم باجراء انتخابات مبكرة وعادلة ومنصفة ، وتجسد هذا بتأييد المرجعية لمطالب المتظاهرين وتبنيها من خلال الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وعادلة “.

واوضح الدنبوس :” ان المرجعية الرشيدة لم تضف اي شئ آخر ، إنما توّسع عدد الدوائر جاء بايحاء من القوى السياسية التي تنتهج اسلوب السيطرة على الانتخابات القادمة عن طريق الدوائر المتعددة او القوة المسلحة “.

واكد :” ان هذا النظام لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يحافظ على اصوات الناخبين ولن يحقق النظام العادل والمنصف الذي دعا اليه المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات”.

وصوت مجلس النواب، السبت الماضي على مقترح اللجنة القانونية بتوزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بما يساوي عدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.(النهاية)