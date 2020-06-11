الوطنية: التعرض لرواتب المتقاعدين كشف عجز الحكومة عن مواجهة الفاسدين

(المستقلة)..استنكر ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، القرار الحكومي المجحف الذي طال رواتب المتقاعدين، متسائلاً “ألم تجد الحكومة المؤقتة غير هذه الشريحة المتفانية الكادحة لتبدأ بها اصلاحاتها المزعومة؟.

واكد الائتلاف في بيان صحفي، ان هذه الخطوة كشفت ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهة الفاسدين، وتخليها عن وعودها بهذا الصدد.

وشدد على ضرورة ان تلتفت الحكومة -المؤقتة- الى تعظيم موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، فضلا عن مراقبة واردات الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين، موضحاً ان استمرار السخط الشعبي العارم الذي تسببت به قد يعجل بسقوطها في اي لحظة.