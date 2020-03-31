الوضع غير المسبوق لفيروس كوفيد-19 وتأثيره على قطاع الإعلانات التلفزيونية

(المستقلة)..في زمن يبقى فيه الجمهور الإقليمي في المنزل أكثر من أي وقت مضى بهدف دعم عمليات الإغلاق والعزل الذاتي، أشارت مجموعة “إم بي سي” (جهة البث الرائدة في المنطقة) إلى تسجيل ارتفاع كبير في أدائها العام وأداء قنواتها الفردية أيضاً.

وتُشير نتائج البيانات المُعمّقة الخاصة بمجموعة “إم بي سي” إلى أنّ التغيّرات السلوكية أدّت إلى زيادة استهلاك المحتوى التلفزيوني والترفيهي المميز.

وتتمّ مشاركة هذه النتائج لتمكين المُعلنين من تعزيز وتكييف استثماراتهم وخططهم ذات الصلة بالوسائط التلفزيونية، وتشجيعهم في الوقت ذاته على النهوض بمبادرات الإعلان التلفزيوني للحفاظ على تركيزهم وتعزيز أدائهم.

المصدر: “ايتوس واير”