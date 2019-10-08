الوجبة المفتوحة مضرة جداً بالصحة وهي خدعة الرجيم القاتلة

المستقلة / ليس هناك ألذ من تناول البيتزا الساخنة مع الجبنة، ومن بعدها كوب من الآيس كريم. أو البرغر مع البطاطا المقلية، وبعده قطعة من الكيك. أو صحن من الكبسة مع لحم الغنم، ومن بعدها صحن من اللقيمات! هذه الوجبة المفتوحة التي تنتظرها الكثيرات، عندما تتبعن حمية غذائية لخسارة الوزن. إلا أن السعادة التي تمنحها هذه الوجبة للجسم لن تدوم! فما ردود الفعل السلبية للوجبة المفتوحة؟ وما الحل؟

التوتر

الأطعمة التي نحبها هي كفيلة بإمدادنا بالسعادة، من خلال رفع نسبة هرمون السيروتونين في الجسم! عند تناول وجبة لذيذة خلال نهاية الأسبوع بعد حرمان دام أياماً عدة سوف يتم الشعور بالراحة والهدوء والسعادة. ولكن ما يحدث غالباً بعد الانتهاء من هذه الوجبة هو شعور المرأة بتأنيب الضمير والانزعاج بسبب تناول نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون وينتهي الأمر بتحويل هذه الوجبة المفتوحة إلى يوم مفتوح أو أيام مفتوحة عدة بسبب التوتر الذي تم الشعور به مما يؤدي إلى زيادة الوزن أكثر من السابق.

تأثير سلبي

في دراسة نشرت في Molecular nutrition and food research، تبين أن تناول ثلاث وجبات مفتوحة في الأسبوع من شأنه أن يؤثر سلباً في صحة الجهاز الهضمي تماماً كاتباع نظام غذائي غني بالأطعمة والوجبات السريعة. وحرمان الجسم من مجموعة كبيرة من الطعام لفترة طويلة ومن ثم تناول هذه المأكولات على وجبة واحدة وخلال أقل من ساعتين سوف يشكل خطراً شديداً على صحة القلب، خصوصاً إذا كان هذا النوع من الطعام عالي الدهون والسعرات الحرارية والنشويات وكانت الحمية الغذائية المتبعة تعتمد على البروتينات والخضار. تناول أطعمة دسمة سوف يؤثر سلباً في صحة القلب والشرايين.

احتياطات

الوجبة المفتوحة مضرة جداً بالصحة، ويفضل الابتعاد عنها واتباع هذه النصائح التي تسهم في خسارة وزنك وتساعدك على تناول الأطعمة التي تحبينها:

1 لا للحرمان من أي طعام: عند اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية جداً وتحتوي فقط على بعض الأنواع من الأطعمة سوف تشعرين برغبة شديدة في تناول المأكولات الدسمة وعند البدء بتناول هذه المأكولات يمكنك التوقف وفجأة سوف تشعرين بعدم السيطرة على شهيتك مما يدفعك لتناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية. لذا الحل هو بالاعتدال عند اتباع النظام الغذائي لخسارة الوزن وعدم حرمان الجسم من أي نوع من الطعام مما يجعلك لا تحتاجين حتى لهذه الوجبة المفتوحة، وذلك لأن كل الأطعمة موجودة ضمن نظامك الغذائي. لا مانع عند اتباع حمية لخسارة الوزن من تناول قطعة إلى قطعتين من البيتزا على الغداء مع صحن من السلطة من حين إلى آخر، وليس هناك أي مانع من تناول البرغر أو التشيبس في حال الرغبة في ذلك.

2 تناولي أطعمتك المفضلة في الوقت المناسب: فكرة الوجبة المفتوحة في عطلة نهاية الأسبوع هي فكرة غير جيدة وذلك لأنه ربما أنت في هذا اليوم لا ترغبين في تناول الأطعمة الدسمة. ولكن السماح لنفسك بتناول الوجبات المفضلة لديك عندما فعلاً جسمك يحتاج إليها سوف يجعلك تشعرين بالسعادة المطلقة. لذا في المرة المقبلة التي تشعرين فيها بالرغبة في تناول البرغر مثلاً، اطرحي السؤال على نفسك: كم أرغب فعلاً في تناول البرغر؟ في حال كانت الإجابة أقل من 6/‏10 يعني أنك لست جائعة ويفضل عدم تناول الطعام وإيجاد نشاط آخر يمكنك فعله، وفي حال كانت الإجابة أكثر من 7/‏10 يعني حينها يمكنك تناول البرغر بكل سعادة.

3 تناولي الطعام بوعي: عند تناول أي من الوجبات الدسمة خلال رحلة خسارة الوزن يجب تناولها بوعي أي تشغيل كل حواسك خلال تناول الطعام، وذلك لأن الدراسات العلمية برهنت على أن هذه الطريقة تسهم في التخفيف من الوزن من خلال مساعدتك على تناول كمية معتدلة من هذا النوع من الطعام. يجب تناول هذه الأطعمة في مكان هادئ والنظر إلى الطعام ومن ثم لمسه ومن بعدها تناوله بهدوء شديد ومحاولة الاستمتاع بكل لقمة مما يعني تشغيل جميع حواسك عند تناول الطعام.