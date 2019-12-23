الوجبة الثانية: اسماء المقبولين في تعيينات وزارة الصحة لـ 800 درجة وظيفية

المستقلة/ اعلنت وزارة الصحة العراقية الدائرة الادارية والمالية والقانونية سابقا عن 800 درجة وظيفية لحملة الشهادات، بعد الفرز اليكم النتائج النهائية والتي تشمل اسماء الفائزين والاحتياط من الذين تم قبولهم بعد اجراء الاختبار والمقابلة لهم

يرجى الحضور الى الدائرة الادارية والمالية / قسم ادارة الموارد البشرية / شعبة التوظيف والملاك الطابق الرابع في وزارة الصحة لاستكمال اجراءات تعيينهم وفق الضوابط والشروط المعمول بها وحسب ما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة ( 1960 ) المعدل ابتداءا من 2019/12/23 ولمدة عشرة ايام مستصحبين معهم كافة المستمسكات المطلوبة في اعلان تقديم التعيين رقم (١)

اسماء تعيينات وزارة الصحة 2019 الدائرة الادارية والمالية والقانونية الوجبة الثانية