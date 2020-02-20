الوائلي : توجيهات عاجله لجميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران

المستقلة ..اعلن مدير هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، ان الهيئة قررت اتخاذ إجراءات مشددة في المنافذ الحدودية مع ايران بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في قم.

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وقال الوائلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إنه “تم اتخاذ إجراءات مشددة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في إيران”.

وأضاف انه “تم توجيه جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية “.