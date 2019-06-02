الهيئة العربية للتصنيع تنجح في تنجيل إستاد القاهرة بأحدث تقنيات العُشب الهجين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية المُشاركة في تنفيذ أحدث التقنيات الحديثة لتنجيل إستاد القاهرة بالتعاون مع الخبرات العالمية ,مشددا علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب المكون المحلي ونقل التجربة وتعميمها علي كافة المُنشأت الرياضية ,وفقا لمواصفات الجودة القياسية.

جاء هذا خلال زيارة وفد الهيئة العربية للتصنيع لتفقد أرضية ملاعب إستاد القاهرة في شكلها النهائي ,في إطار الإستعدادات والتجهيزات النهائية قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر .

في هذا الصدد, أوضح “التراس” أن مصنع الطائرات التابع بالهيئة نجح بالتعاون مع كبري الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل إستاد القاهرة بتقينة العُشب الهجين لأول مرة بالملاعب الرياضية المصرية , ,مشيرا أن عمرها الإفتراضي وقدرتها علي التحمل للأحمال المُختلفة تفوق ملاعب النجيل الطبيعي.

وذكر أن هذه التقنية تعتمد علي غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة في “تدكيك” هذه البصيلات قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في نفس الوقت لتعزيز النجيلة والمحافظة علي عمرها الإفتراضي لفترة أطول.

كما أشار”التراس” أن هذه التقنية تتميز بالمقاومة وثبات شكلها وخصائصها في جميع الأحوال الجوية وصعوبة نزعها ,إلي جانب أنه في حالة هطول أمطار فإن التربة لا تتعرض للرطوبة كالملاعب المجهزة بالنجيل الطبيعي بتربة طينية.

وأكد “التراس”أن هناك خُطة طموحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتطبيق تقنيات العُشب الهجين بكافة الملاعب والمُنشئات الرياضية ,.