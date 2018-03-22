الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تقيم غرفة عمليات عالمية لتغطية الانتخابات الرئاسية بنادي المراسلين الاجانب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات عالمية، بنادي المراسلين بشارع طلعت حرب، لتقديم كافة التسهيلات الإعلامية للصحفيين الأجانب المقيمين والزائرين لتغطية الانتخابات الرئاسية. ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 680 مراسلاً، منهم 540 مقيماً و140 زائراً، تم اعتمادهم من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وستختص غرفة العمليات بحل كافة المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكل الجهات المعنية الأخرى علي مدار الأيام الثلاثة للانتخابات 26، 27، 28/3/2018، من خلال خط ساخن رقم 16149 لتلقي شكاوى المراسلين، فضلاً عن 20 خط تليفون مباشر يقوم من خلالها العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بمتابعة العمل الميداني لهؤلاء المراسلين للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم. كما تم تجهيز المركز الصحفى بــ 20 جهاز كمبيوتر وإنترنت فائق السرعة والترجمة بعدة لغات وأجهزة تصوير وفاكس. ويقوم على العمل بغرفة العمليات وباقي قطاعات الهيئة، نحو 60 إخصائياً إعلامياً ومترجماً وإدارياً.

وكان المركز الصحفي قد استقبل المراسلين الاجانب الزائرين الذين وصلوا الي مصر بهدف التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث قام المركز باستخراج البطاقات الصحفية المؤقتة الصادرة من الاستعلامات، والتصاريح اللازمة للتصوير باللجان الإنتخابية والشوارع والميادين والصادرة من وزارة الداخلية، بالاضافة إلى تصاريح التغطية الإعلامية من الهيئة الوطنية للانتخابات.