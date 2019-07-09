الهيئةً العربية للتصنيع تتعاون مع زيتور التشيكية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم

لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الجرارات الزراعية

مع شركة زيتور التشيكية

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة زيتور التشيكية العالمية بحضور السيد رمزي أبو عيد نائب سفير دولة التشيك بالقاهرة

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة زيتور التشيكية , فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

في هذا الصدد, أوضح “التراس” أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية ,بهدف توطين تكنولوجيا صناعة الجرارات الزراعية وفقا لمواصفات الجودة العالمية.

وأضاف أن الشركة التشيكية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة علي التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات .

ذكر “التراس” أن قوانين الاستثمار الجديدة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مؤخرا بين مصر وأشقائها الأفارقة ورئاستها للإتحاد الإفريقي تعد حافزا قويا لتعظيم الإستفادة وتعزيز التعاون الثنائي وخطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة الجرارات الزراعية, مشيرا أننا نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي ,بالإضافة للسوق الأفريقي والعربي والأوروبي، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

وأكد السيد “ماريان لبوفيسكي” عضو مجلس إدارة شركة زيتور التشيكية على اهتمام شركته بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع , نظراً لما يتوفر لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية ,إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر,مضيفا أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشدد “لبوفيسكي” على ثقته في نجاح التعاون المشترك ,مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.