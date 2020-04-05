الهند تمنع تصدير عقارا مرتبط بكورونا تحدث عنه ترمب

( المستقلة)… أصدرت الهند قرارا بمنع تصدير عقار الهيدروكلوروكين الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيغير “قواعد اللعبة” في معالجة فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19”.

ويعتبر الهيدروكلوروكين من أقدم الأدوية المضادة للملاريا لكنه لم يعد يوصف للمرضى في دول كثيرة بسبب الطفرة التي بنتها طفيليات الملاريا وأصبحت لديها مناعة منه.

وقال المدير العام للتجارة الخارجية إن تصدير العقار والتركيبات الخاصة به ممنوع “بدون أي استثناءات”، وفقا لبلومبيرغ.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وطلب منه السماح بالإفراج عن شحنة من العقار التي طلبتها الولايات المتحدة في وقت سابق. وأكد ترمب أن رئيس الوزراء أكد على أنه سيتابع باهتمام هذا الأمر.

ولا توجد دلائل علمية جازمة حتى الآن على أن هذا العقار يساهم في علاج كوفيد 19، كما أنه لم تتم الموافقة عليه من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركي.

ويعتبر قرار الحكومة الهندية أول رد ردسمي على ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أن الهند وافقت على منح أميركا كميات من دواء هيدروكلوروكين.

وكان ترمب قد ذكر خلال مؤتمر صحافي “نعمل مع الهند على تزويدنا بدواء قد يساهم في الحد من آثار كورونا”.( النهاية)