الهند تعلن استمرار العراق كأكبر مصدر للنفط الخام اليها

(المستقلة)… أظهرت البيانات الاقتصادية للإدارة العامة للمعلومات والإحصائيات التجارية التابعة لوزارة التجارة الهندية، استمرار العراق كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند، تليه السعودية، وذلك رغم تراجع نصيب الشرق الأوسط من إجمالي واردات البلاد من النفط الخام.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن هذه البيانات أن الهند استوردت خلال العام الماضي 222.2 مليون طن، مقابل 225 مليون طن في عام 2018. وتراجعت واردات البلاد من الشرق الأوسط من 145.8 مليون طن في عام 2018 إلى 132.4 مليون طن العام الماضي.

كما تراجعت واردات الهند من النفط الإيراني العام الماضي بشدة بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، حيث بلغت هذه الواردات 6 ملايين طن، مقابل 25.7 مليون طن في عام 2018.

في المقابل، زادت واردات الهند من النفط الأفريقي إلى 35.5 مليون طن العام الماضي، مقابل 32.5 مليون طن في 2018. وزادت واردات النفط الأمريكي إلى 9.1 مليون طن العام الماضي مقابل 4.86 مليون طن في 2018. (النهاية)