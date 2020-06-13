الهند تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

(المستقلة)..سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تجاوزت الإصابات في البلاد المرحلة القاتمة، والتي وصلت إلى 300 ألف حالة.

وأكدت وزارة الصحة في الهند تسجيل 11458 حالة إصابة جديدة ،اليوم السبت، وهو أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد في البلاد، بينما بلغ عدد الوفيات 386 حالة، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 8884 وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند 308993.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي سياسة الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد في أواخر مارس/آذار الماضي. وقفز عدد الحالات في الهند بنحو 100 ألف حالة في الأسبوع، وقد تزامن ذلك مع إعادة افتتاح مراكز التسوق ودور العبادة والمطاعم.

وتشهد مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي اكتظاظا كبيرا بسبب عدد مرضى كوفيد-19، كما تناضل مصالح حرق الجثث والمقابر لإدارة عملية التعامل مع جثث وجثامين ضحايا الفيروس المستجد.

وتفكر السلطات المحلية في نيودلهي في الاستحواذ على الفنادق والملاعب وتحويلها إلى مستشفيات ميدانية.