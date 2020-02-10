الهلال بطل الفوز العربي الوحيد باليوم الأول من دوري أبطال آسيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهد اليوم الثلاثاء إقامة 4 مباريات في الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، كانت الفرق العربية طرفا فيها جميعا، ولم ينجح في تحقيق الفوز بهذه المواجهات سوى الهلال السعودي.

الهلال، حامل اللقب، فاز على ضيفه شاهر خودرو الإيراني بثنائية دون رد، سجلها كل من أندريه كاريو وبافيتيمبي جوميز، في الدقيقتين 45 و69.

وكان شباب الأهلي دبي الإماراتي استهل مباريات دور المجموعات بالنسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا، بالخسارة 1-2 أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي.

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وتعادل الشرطة العراقي مع ضيفه استقلال الإيراني بهدف لمثله، فيما حسمت النتيجة ذاتها مباراة الوحدة الإماراتي مع ضيفه أهلي جدة السعودي.

ويشهد اليوم الثاني 4 مباريات ستكون الفرق العربية طرفا فيها، حيث يستضيف العين الإماراتي نظيره سباهان الإيراني، فيما يستضيف مواطنه الشارقة فريق التعاون السعودي، ويحل برسبوليس الإيراني ضيفا على الدحيل القطري، ومواطنه السد ضيفا على النصر السعودي.