الهلال السعودي يتعاقد مع “زورو”

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال الهلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الأمير وليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي، هو من تكفل بتكاليف المهاجم الإسباني، الملقب بـ”زورو”.

وحسب ما ذكره بيان الهلال، فإن فييتو خضع للفحص الطبي في البرتغال، وينتظر أن يصل إلى الرياض خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن “زورو” صاحب الـ26 عاما خاض رحلة احتراف مبكرة في أوروبا، ولعب في الدوري الإسباني مع فياريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا، كما لعب مع فولهام الإنجليزي وسبورتنج البرتغالي.