الهلال السعودي يتربص بالتعاون قبل قمة السد القطري

(المستقلة) … سيحاول الهلال استغلال حالته المعنوية العالية واجتياز عقبة التعاون الصعبة في الدوري السعودي للمحترفين غدا الخميس قبل التفكير في قمة آسيوية مرتقبة الأسبوع المقبل.

ونال رازفان لوشيسكو مدرب الهلال دفعة هائلة بعدما فاز مرتين في أقل من أسبوع واحد على الغريم الاتحاد وبنتيجة 3-1 ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا ويتصدر الدوري السعودي.

ولدى الهلال، الذي يواجه السد القطري في قبل نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، 10 نقاط من 4 مباريات، ويتقدم بنقطتين على الفيصلي و3 نقاط على العدالة والأهلي والنصر حامل اللقب الذي خسر بشكل مفاجئ أمام الحزم يوم الجمعة.

ويدرك الهلال أهمية مواجهة التعاون على وجه التحديد بعدما تسبب هذا الفريق في هز استقراره الموسم الماضي حيث فاز عليه 5-0 في قبل نهائي كأس الملك قبل أن يكرر “سكري القصيم” التفوق بعدها بأيام وينتصر 2-0 ليوجه ضربة قوية لآمال “الزعيم” في حصد اللقب.

وقال لوشيسكو، الذي تولى قيادة الهلال قبل 3 أشهر، في مؤتمر صحفي: “سنخوض اللقاء بعد أسبوع جيد جدا ونريد اللعب بنفس المستوى والحصول على العدد الأكبر من النقاط.

وبيّن: “نعرف أن المباراة ليست سهلة لأن هناك توقعات عالية في اتجاه التعاون لكن في الوقت ذاته ليس أمامنا فرصة لارتكاب أي خطوة خاطئة ونريد مواصلة ما فعلناه”.

وسيغيب سلمان الفرج عن مواجهة التعاون كما تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة أندريه كاريو لاعب بيرو بسبب الإصابة ومن غير المرجح أن يخاطر الهلال بإشراكهما بينما تعافى عبد الله عطيف وبات جاهزا للعب.

وأكد مدرب الهلال إمكانية اشتراك أي لاعب وقال: “لدينا تشكيلة كل لاعب فيها يستطيع أن يصبح أساسيا وتركيزنا ينصب على الفوز بالنقاط الثلاث في الدوري السعودي”.

وأضاف: “أحب التفكير الآن في مباراة الخميس وليس مباراة الثلاثاء. يمكن توقع أي 11 لاعبا في التشكيلة الأساسية. أهم شيء أن يفوز الفريق ونحن نمر بوقت إيجابي على المستوى المحلي والمستوى الآسيوي”.

وسيكون لويس سييرا مدرب الاتحاد على المحك إذ يحتاج إلى مصالحة المشجعين الغاضبين عندما يخوض مباراة صعبة أمام الشباب يوم الجمعة.

ولدى الاتحاد، بطل آسيا السابق الذي صارع للهروب من الهبوط الموسم الماضي، 3 نقاط من 3 مباريات ويحتل المركز 14 ويتبقى له مباراة مؤجلة بينما يأتي الشباب سابعا برصيد 6 نقاط عقب التعادل في آخر 3 مباريات.

وستقام قمة أخرى بين النصر والأهلي في جدة يوم الجمعة إذ يتطلع كل فريق إلى تجنب أي تعثر من أجل اللحاق بالسباق على القمة.