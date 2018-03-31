الهلال الاحمر يوزع مواد غذائية للعوائل المسيحية في ميسان 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..وزعت جمعية الهلال الاحمر في ميسان مواد غذائية واغاثية للعوائل المسيحية بكنيسة ام الاحزان للعوائل المتعففة من الطائفة المسيحية التي تسكن في محافظة ميسان

واشار الى توجه فريق شعبة الكوارث التابع لجمعية الهلال الأحمر ميسان خلال شهر آذار إلى عدد من لعوائل المتعففة المتجمعة في كنيسة أم الأحزان بمركز المحافظة من اجل توزيع المواد على المشمولين

ونوة البيان الى ان التوزيع تضمن مواد غذائية وصحية واغاثية للعوائل التي أجريت عليها الاستبيان

واوضح ان التوزيع شمل أكثر 21 عائلة متعففة من الطائفة المسيحية في العمارة لغرض تغطية احتياجاتهم اليومية وللمساهمة في التخفيف من معاناتهم الإنسانية الصعبة .

من جانبهم رحبت الاهالي بهذة المباردرة الانسانية وهي صورة رائعة للتعايش السلمي فهم ابناء البلد وانهم جزء لايتجزء منه

وقال بيان عن الجمعية، السبت، ” من اجل التواصل مع العوائل المتعففة ولتأمين احتياجاتهم قامت دائرتنا بتوزيع مواد غذائية واغاثية للعوائل المسيحية في ميسان .في اطار عملها الانساني