الهلال الاحمر : إصابة 10 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت

المستقلة … أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي ، إصابة 10 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، مشيرةً إلى أن حالات أغلبهم مستقرة.

وقالت الجمعية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين لحد الان أغلبهم في حالة مستقرة”، مشيرةً إلى “تخصيص رقم هاتف خاص بالجالية العراقية لطلب المساعدة الطبية 0096170600349”.

وأضافت الجمعية في بيانها، أنه “نتيجة زخم الإصابات في بيروت فقد خصصت الجمعية مركز الإخاء الطبي في ضاحية بيروت الجنوبية لمعالجة العراقيين وتكفلت بعلاج المصابين”.

وهز انفجار هائل، أمس السبت، مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت “مدينة منكوبة” ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.