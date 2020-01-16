المستقلة / حسام الدين جمال / حقق الهلال فوزا صعبا على الاتفاق بنتيجة 2-1، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل للدور نصف النهائي.

وافتتح صالح الشهري التسجيل مبكرا للهلال في الدقيقة الرابعة، ونجح فيليب كيش في إدراك التعادل للاتفاق في الدقيقة 85، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

الشهري سجل هدف الفوز للهلال في الدقيقة 96، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي.

وبات الهلال أول المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهات العدالة ضد النصر، وأبها أمام الفتح، والوحدة مع الأهلي.