الهجرة والتخطيط يبحثان خطة لإعادة جميع النازحين الى ديارهم

المستقلة.. عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اجتماعا موسعا اليوم مع وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم بحضور أعضاء فريق الخطة الوطنية لإعادة النازحين لمناطق سكناهم الاصلية طوعا.

ونوقشت في الاجتماع مسودة خطة العمل المشتركة لغرض انهاء ملف النزوح وابرز المعوقات التي تحول دون عودة النازحين لمناطقهم وتذليلها من خلال توفير كافة المتطلبات اللازمة للعودة والتكاليف المالية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في عودتهم، فضلا عن توزيع الادوار والمسؤوليات في التنفيذ حسب الاختصاص ولكافة المؤسسات القطاعية والخدمية والتنسيق الامني مع كافة الجهات ذات العلاقة، فضلا عن التنسيق و التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية .

وأشادت الوزيرة بجهود عمل فريق الخطة الوطنية والتي عملت على وضع الركائز الاساسية للخطة، مبينة ان هناك عملاً ميدانياً كبيرا من خلال ارسال فرق هندسية لدراسة المشاريع التي تعيد الحياة للمناطق المحررة وتسهم بعودة النازحين اليها .

بدوره اثنى وزير التخطيط على اداء وزارة الهجرة والمهجرين وفريق الخطة الوطنية لما له دور كبير باعادة النازحين لمناطقهم المحررة، مؤكدا ان وزارته ستكون داعما كبيرا لعمل الوزارة وفريق الخطة الوطنية .

وأشار الوزيران الى أهمية دور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ اهداف الخطة على ارض الواقع .