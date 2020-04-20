الهجرة توزع500سلة غذائية وصحية على النازحين في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ميسان عن توزيعها مساعدات غذائية وصحية للعوائل النازحة في ميسان.

وقال بيان الدائرة،اليوم الاثنين، ان وزارة الهجرة والمهجرين وللتخفيف عن معاناة للعوائل المهجرة قامت بتوزيع مساعدات غذائية وصحية للنازحين في عموم العراق.مشيرا الى ان حصة المحافظة هي 500سلة غذائية و 500سلة صحية

واضاف” ان دائرتنا وزعت مساعدات غذائية وصحية على 220 عائلة نازحة (نزوح طارئ)”.

وأوضح ان عملية التوزيع جرت حسب تعليمات الصحية وحسب قرارات خلية الازمة .