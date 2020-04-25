الهجرة توزع حصص إغاثية للنازحين السوريين

(المستقلة)..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيع مساعدات صحية وغذائية على النازحين السوريين القاطنين في مخيمات محافظة دهوك .

وقالت مدير قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ان ” الوزارة ومن منطلق مسؤليتها الانسانية والخدمية باشرت في اليومين الماضيين بتوزيع (8536) حصة من المساعدات الانسانية على النازحين السوريين بمخيمات (دوميز الأول والثاني وكويلان وعقرة) بمحافظة دهوك ” ، مبينة ان المساعدات الانسانية التي وزعت شملت ( سلة غذائية واخرى صحية) .

وأوضحت البزاز أن كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (4000) حصة إغاثية للنازحين السوريين في مخيم دوميز الأول ، فيما وزع في مخيم دوميز الثاني للنازحين السوريين (2092) حصة إغاثية ، فضلا عن توزيعه (1940) حصة إغاثية بين النازحين السوريين في مخيم كويلان ، وكانت حصة النازحين السوريين في مخيم عقرة (504) حصة إغاثية .

وكانت الوزارة قد وزعت في الأيام الماضية (3900) حصة إغاثية اضافية للنازحين السوريين في مخيمي دوميز الثاني وكويلان التابعين الى محافظة دهوك متضمنة سلات غذائية وسلات صحية .