الهجرة تعيد (92) نازحا من مخيمات المدينة السياحية لمناطق سكناهم
(المستقلة)..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (92) نازحا بواقع (23) اسرة من مخيمات المدينة السياحية الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ( الرمادي , الصقلاوية , الفلوجة و هيت ) بمحافظة الانبار.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان” الوزارة حريصة على اعادة كافة النازحين الى مناطق سكناهم طوعيا ” .
واشار جهاكير الى ان الوزارة خصصت شاحنات لنقل الاسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية وعلى نفقتها الخاصة الى جانب تجهيز العوائل بالسلات الغذائية كمتاع للطريق “.
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