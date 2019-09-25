الهجرة تعيد  155 لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

(المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين اليوم الاربعاء عن اعادة (155) لاجئا عراقيا من تركيا إلى البلاد عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك .

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز خان أن ” الوزارة مستمرة بإعادة العراقيين المتواجدين في دول المهجر وخاصة من ( تركيا ) طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية ” ، مبينا ان” العائدين كانوا متواجدين في محافظات (انقرة ، سامسون وجروم ) التركية ” .

وتابع نوروز ان ” العودة نضمت بتعاون الوزارة مع مكتبها في تركيا و وزارة النقل في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا من خلال الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد .