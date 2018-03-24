الهجرة تعلن عودة 647 نازحا إلى القائم غربي الانبار

(المستقلة)…. اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة 647 نازحا الى قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “نحو (522) نازحا عادوا من العاصمة بغداد (مخيم التكية الكسنزانية) و(125) نازحا من مخيمات الوزارة في المدينة السياحية بمحافظة الانبار إلى ديارهم بقضاء القائم”، مضيفة ان “كوادر الفرع قاموا بنقل الأسر العائدة بحافلات ونقل أمتعتهم بشاحنات حمل خصصت لهم بالتعاون مع وزارة النقل”.

واضافت ان “كوادر الفرع وزعت (2,000) حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة اللي مناطقها في قضاء عنه و ناحية الريحانة تضمنت المساعدات الموزعة سلات غذائية وأخرى صحية وبطانيات”.

وتابعت الوزارة ان “كوادر الوزارة أرسلت قوافل تحمل على متنها (10,000) حصة من المساعدات الغذائية إلى محافظة الانبار لتوزيعها بين النازحين والعائدين”.(النهاية)