الهجرة تعلن عن فتح باب التقديم على الوحدات السكنية لفئات عنايتها في ميسان

(المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن فتح باب التقديم للشقق السكنية في مجمع ميسان السكني بمحافظة ميسان والمتكون من (25) عمارة سكنية وبواقع ( 300 ) شقة سكنية لفئات عنايتها وعلى نوعين وبمساحات مختلفة وفق المعايير التي وضعتها الوزارة .

وأوضح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة رئيس لجنة تنفيذ القرار علي شعلان موحان القريشي ان فرع الوزارة في ميسان سيقوم باستلام طلبات الراغبين من فئات العناية للحصول على شقق سكنية في ذلك المجمع بين الفئات المشمولة في الآلية التي وضعتها الوزارة.

واشار الى ضرورة ملأ الاستمارة عبر الموقع الرسمي للوزارة وتسليمها مع المستمسكات والأوراق الثبوتية المطلوبة الى فرع الوزارة في ميسان ابتداء من تاريخ نشر الإعلان ولمدة خمسة عشر يوما .

وذكر القريشي ان المجمع يحتوي على بناية مدرسة خاصة بالمجمع ومركزا صحيا فضلا عن بناية للدفاع المدني (الإطفاء) ومسجدا وسوقا للتبضع الى جانب بناية لإدارة المجمع وبناية للصرف الصحي والبنى التحتية إضافة الى غرفة الحرس .