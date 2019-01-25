الهجرة تطالب بإعادة النظر بتخصيصات الوزارة في الموازنة

(المستقلة).. في الوقت الذي ثمن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية مصادقة البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة ، طالب اللجنة المالية بإعادة النظر في التخصيصات المالية للوزارة.

وأشار العطية الى ان تخصيصات الوزارة خاصة بخطتها التي تعمل على تنفيذ مشاريعها وبضمنها المنح الخاصة بالعودة والنزوح وإعادة الاستقرار والتي من شأنها أن تشجع النازحين على العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية.

واكد الأموال التي خصصت للوزارة من قبل البرلمان لا تكفي لسد البعض من المشاريع التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها للعام الحالي .

وأوضح ان الوزارة لديها اكثر من مليوني نازح موزعين على محافظات البلاد، مما يتطلب مضاعفة التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة للدولة لهذا العام ، و”قلتها ستعيق عمل الوزارة بصورة عامة ومشاريعها بصورة خاصة ، اذ أنها ليست من الوزارات التي تم نقل صلاحياتها للمحافظات”.

وأضاف “ان نقل الأموال العائدة لها يحول دون تنفيذ خطط الوزارة وخصوصا ما جاء في البرنامج الحكومي والذي صوت عليه البرلمان عند تشكيل الحكومة”.

ونوه العطية الى “ان الوزارة ستعمل جاهدة على تقديم الطعن في المحكمة الاتحادية العليا في الفقرة الخاصة بمناقلة (440 ) مليار دينار من الإغاثة والمعونة الاجتماعية من تخصيصات النازحين الى المحافظات المحررة والتي أدرجت ضمن موازنة عام 2019 “.