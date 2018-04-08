الهجرة الدولية تحذر من تزايد المصابين بمرض خطير في العراق

(المستقلة)… أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاحد، عن تزايد حالات الاصابة بمرض السل في العراق، وخصوصا بين النازحين مقارنة بدول الجوار.

وقال منظمة الهجرة الدولية في تقرير لها، ان معدل إصابة بمرض السل بلغ ٤٣ لكل ١٠٠ ألف شخص، ما يعني إن العراق لديه أعلى معدل لانتشار مرض السل بين البلدان المجاورة.

وقالت ، رئيس وحدة الطوارئ الصحية للمنظمة الدولية للهجرة في العراق نضال عودة ان الصراع الطويل الأمد وتوقف العلاج بسبب عدم القدرة على الوصول إلى خدمات مكافحة السل، وعدم الامتثال الصارم للأدوية المطلوبة لمدة ستة أشهر، أدى إلى أن يكون العراق في وضع غير مواتٍ مقارنة بجيرانه.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية والشركاء الآخرين في المجال الإنساني في طليعة الجهود المبذولة لتخفيف عبء داء السل في البلد الذي دمرته الحرب.

وبحسب احصائية للمنظمة، فمع وجود ١٤ طاقماً طبياً متنقلاً يغطي ١٣ محافظة في العراق، يقدمن الخدمات الطبية الخدمات الطبية لأكثر من ٨,٨٠٠ حالة مشتبه بها ومعالجة ١٣٥ شخص من المصابين الجدد بالسل.

يعتبر داء السل واحداً من الأمراض المعدية والمميتة في جميع أنحاء العالم، ولكن في معظم الحالات يمكن علاجه بنجاح باستخدام المضادات الحيوية طالما يتم التشخيص في وقت مبكر.(النهاية)