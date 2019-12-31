الهجرة : اكثر من مليون و (350) الف نازح عادوا الى مناطقهم الاصلية عام 2019

(المستقلة)..كشفت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة اكثر من مليون و( 350 )الف نازح وبواقع ( 240,140 ) عائلة من مخيمات النزوح في محافظات البلاد الى مناطق سكناها الاصلية بالمحافظات المحررة من عصابات داعش الإجرامية خلال العام المنصرم .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس ان ” محافظة الانبار تصدرت لائحة المحافظات الأكثر استقبالا للعائدين خلال عام 2019 حيث شهدت عودة (89,224) الف اسرة عائدة الى مناطقها في جميع أقضية المحافظة ، وتلتها محافظة صلاح الدين بعودة (61,055) الف أسرة ، فيما حلت محافظة نينوى بالمرتبة الثالثة من حيث عودة الاسر العائدة والبالغة (44,383) الف اسرة الى مناطقها المحررة ” .

وأضاف عباس ان ” عدد العائدين الى محافظة كركوك بلغ (19,132) الف اسرة و الى محافظة ديالى بلغ عدد الاسر العائدة اليها (13,926) الف أسرة ، وتذيلت مناطق اطراف بغداد لائحة العائدين بعودة (3,420) الأف اسرة عائدة “.

واكد ان الوزارة مستمرة بتشجيع الاسر النازحة على العودة طوعاً الى مناطق سكناها الاصلية .