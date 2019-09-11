الهجرةً تنظم زيارة وفد استرالي لمدينة الجلالة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

برعاية وزارة الهجرة.. وفد أكبر جامعة أسترالية يزور مدينة الجلالة

وزيرة الهجرة: “مصر بداية الطريق” مبادرة للاستفادة من القوى الناعمة لمصر بالخارج

أساتذة أستراليا: مشروعات الجلالة اشعرتنا أن مصر تبني الأهرامات من جديد

نزار فرجو: جامعة الجلالة ستحظى بجودة عالمية في التعليم والبحث العلمي

في إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطلاق مبادرة “مصر بداية الطريق” للاستفادة من العلماء والخبراء الذين تعلموا في مصر، نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد من جامعة “موناش” الأسترالية إلى مدينة الجلالة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع السفير محمد خيرت سفير مصر لدى أستراليا، بهدف استعراض ما قامت به مصر من نهضة كبيرة وبناء على أحدث الطرز العالمية.

ضمت الزيارة وفدا من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعددا من أساتذة جامعة “موناش” من بينهم الدكتور نزار فرجو نائب رئيس جامعة موناش لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة لويز جووك مسئولة التطوير والتعاون الدولي بكلية التربية بجامعة موناش، والسيدة إميليا كلارينجبولد ممثلة عن السفارة الأسترالية في مصر.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن تلك الزيارة تهدف إلى أن يتعرف وفد الجامعة على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل الآن بالتعاون مع جامعة القاهرة والأزهر الشريف على مبادرة “مصر بداية الطريق” التي تعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، موضحة أن تلك المبادرة تهدف إلى الاستفادة من القوة الناعمة لمصر في الخارج، والمتمثلة في جميع الدارسين والشخصيات القيادية حول العالم الذين درسوا في مصر مثل “نزار”، الذي يعود اليوم مرة أخرى لينقل خبراته إلى مصر.

كما تابعت الوزيرة أن مصر حريصة على التقارب مع الشعب الأسترالي بثقافته المتميزة وتقبله للثقافات المختلفة؛ ما ساعد على اندماج الجاليات المصرية في أستراليا بسهولة، لافتة إلى أهمية نقل الطفرة التي حدثت في مصر خلال سنوات إلى الشعب الأسترالي.

وأشادت أيضا وزيرة الهجرة بجهود السفير محمد خيرت سفير مصر لدى أستراليا، وأكدت أنها خلال زياراتها الأربعة للقارة الأسترالية، أدركت قوة ووطنية الجالية المصرية هناك وسعيها إلى أن يكون لها دور فعال في وطنها الأم مصر.

من ناحيتهم، استمع أساتذة جامعة “موناش” والوفد المرافق لهم، إلى شرح تفصيلي للمشروعات المنفذة بامتداد طريق الجلالة على الجانبين، من مدن سكنية ورياضية ومصانع ومحطة كهرباء ومطبعة وكباري وطرق جديدة، فضلا عن تفقد جامعة الجلالة التي من المقرر أن تصبح صرحًا علميًا عملاقًا على مستوى الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور نزار فرجو نائب رئيس جامعة “موناش” لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد خريجي جامعة عين شمس، عن سعادته بما تشهده مصر من تطورات على الأصعدة كافة بما فيها المشروعات التنموية العملاقة.

كما أوضح فرجو أن بناء جامعة الجلالة من شأنه أن يخدم البحث العلمي في هذه المنطقة ومستقبلها المتوقع، وأكد أن مصر رائدة في البحوث العلمية ولابد من التعاون معها، مشيدًا باتجاه الدولة المصرية في الاهتمام بالتعليم الفني وقوانين الملكية الفكرية التي سنّتها مصر مؤخرًا.

وتابع الدكتور نزار فرجو أن جامعة “موناش” الأسترالية قد تشارك أيضا، إلى جانب عدد من الجامعات العالمية، في انطلاق “جامعة الجلالة”، مضيفا أنه يتوقع أن تحظى تلك الجامعة بجودة عالمية في التعليم؛ حيث تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية “البايوتكنولوجي” وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.

وفي ختام الزيارة، أوضح الوفد الأسترالي أن ما تشهده مصر في العديد من القطاعات يعد طفرة غير مسبوقة في فترة وجيزة من الزمن، وأن منطقة الجلالة تحاكي في جمالها العديد من الأماكن العالمية، وأضافوا أن ما شاهدوه في الجلالة من مشروعات أشعرهم أن مصر تبني الأهرامات من جديد.