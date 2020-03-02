الهاشمي يوجه رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال عبد المهدي

المستقلة ..وجه الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي يذكره فيها بوعده ترك المنصب اليوم.

وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر: “اليوم الثاني من آذار، سيد عادل عبد المهدي للتذكير انك ألزمت نفسك بوعد مغادرة رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وسمعت من شايب جبوري يقول ” وعد الشايب نذر، لا كفارة له الا الوفاء “.

وهدد عبد المهدي في التاسع عشر من شباط الماطي، بترك منصبه في حال لم تتمكن القوى النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول الثاني من آذار الجاري.