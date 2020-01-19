الهاشمي يطرح تسائلا عن جدية الكتل السياسية لايجاد حلول سلمية

المستقلة … طرح المحلل السياسي والخبير الامني، هشام الهاشمي، اليوم الاحد، تسائلاً عن جدية الكتل السياسية بايجاد الحلول السلمية، بانتهاء المدة الدستورية ومهلة الناصرية؟!.

وقال الهاشمي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر تابعتها “المستقلة”، انه “اليوم تنتهي مهلة ال30 يومًا لتكليف رئيس وزراء جديد من قبل الرئيس برهم صالح”.

واضاف، ان “يوم غد تنتهي مهلة الناصرية للحكومة بتنفيذ المطالب”، مبينا انه “وبعد 5 ايام ستنتهي مهلة الأسبوعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لاختيار شخص او أشخاص بدلاء لرئيس الوزاء المستقيل عادل عبد المهدي وارسالهم الى البرلمان للتصويت على أحدهم”.

وتسأل الهاشمي في تغريدته: ” اين جدية الكتل السياسية المسيطرة بايجاد الحلول السلمية؟”.