الهاشمي: عبد المهدي بدأ يشحذ من الاحزاب الكردية والسنية العودة مرة أخرى

المستقلة … اكد الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بدأ”يشحذ” من الاحزاب الكردية والسنية العودة لمنصبه مرة أخرى.

تظاهرات تشرين لا تُحارِبُ فقط ضدّ انحراف سلوك النظام الفاسد، بل هي تحارب ضد عودة وجوهه القديمة للحكم تحت اي ظرف او تهديد، معلومات مؤكدة؛ عادل عبد المهدي يشحذ من الأحزاب الكردية والسنية العودة مرة أخرى. — Husham Alhashimi هشام الهاشمي (@hushamalhashimi) January 12, 2020

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “تظاهرات تشرين لا تُحارِبُ فقط ضدّ انحراف سلوك النظام الفاسد، بل هي تحارب ضد عودة وجوهه القديمة للحكم تحت اي ظرف او تهديد”.

وأضاف الهاشمي: “معلومات مؤكدة؛ عادل عبد المهدي يشحذ من الأحزاب الكردية والسنية العودة مرة أخرى”.