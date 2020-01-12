الهاشمي: عبد المهدي بدأ يشحذ من الاحزاب الكردية والسنية العودة مرة أخرى

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المستقلة …  اكد الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي بدأ”يشحذ” من الاحزاب الكردية والسنية العودة لمنصبه مرة أخرى.

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “تظاهرات تشرين لا تُحارِبُ فقط ضدّ انحراف سلوك النظام الفاسد، بل هي تحارب ضد عودة وجوهه القديمة للحكم تحت اي ظرف او تهديد”.

وأضاف الهاشمي: “معلومات مؤكدة؛ عادل عبد المهدي يشحذ من الأحزاب الكردية والسنية العودة مرة أخرى”.

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