الهاشمي : صراعات البيت الشيعي افسدت عليهم لذة السلطة

المستقلة ..اكد الخبير الستراتيجي، هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، ان الصراعات داخل البيت السياسي الشيعي افسدت عليهم لذة السلطة التي يتحكمون بها، فيما نوه الى انها قد تكون هذه لحظة النهاية للكثير منهم.

وقال الهاشمي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر تابعته المستقلة، انه “في كل مرة يحمل البيت السياسي الشيعي معوله لصراع نفسه”، مؤكدا ان “التنافس بين أطرافه اصبح لا يطاق بالنسبة لجمهورهم وتنظيماتهم”.

ونوه الى ان “كتل البيت الشيعي ماهرون في صناعة الأعداء من بينهم وفي مواجهة صديق قديم”، لافتا الى ان “هذه الصراعات أفسدت عليهم لذة السلطة والثروة التي يتحكمون بها”.

واختتم الكاظمي تغريدته بانه “قد تكون هذه لحظة النهاية للكثير منهم!”.