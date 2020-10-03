الهاشمي: زيارة الاربعين هذا العام لا تتضمن أي قطوعات وكربلاء مفتوحة

الهاشمي: زيارة الاربعين هذا العام لا تتضمن أي قطوعات وكربلاء مفتوحة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي ، اليوم السبت ، إن “الخطة الامنية الخاصة لزيارة أربعينية الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام هذا العام قد تغيرت ولا تتضمن أي قطوعات أمنية داخل المدينة وخارجها ، مؤكدا إن سيطرات كربلاء مفتوحة أمام الزائرين من كل المحافظات “.

وقال الهاشمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “القيادة وضعت خطة نقلية خاصة لنقل الزائرين بعد أنتهاء مراسيم شعائر الاربعينية من كربلاء الى محل سكناهم في المحافظات “.

وأضاف إن “الخطة النقلية جاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع ، والداخلية ، والنقل ، والتجارة ، وتكون بإمرة نائب محافظ كربلاء ، ونائبي قيادتي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة “.