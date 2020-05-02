الهاشمي ردا على هجوم داعش .. لم يقاتل بهذا التكتيك منذ نيسان لعام 2019

المستقلة ..اكد الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، أن تنظيم داعش الإرهابي لم يقاتل بهذا التكتيك منذ شهر نيسان لعام 2019.

وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم السبت ، ” يعتبر هذا الهجوم النوعي لفلول داعش منذ نيسان عام 2019 ، حين لم يقاتل بهذا التكتيك الا في معارك شرق الفرات السوري”.

وأضاف “فلول داعش هاجمت 4 مناطق في قاطع سامراء، وتم التصدي لها من قبل قوات 41 و35 حشد شعبي، بالإضافة الى إمدادات الشرطة الاتحادية والرد السريع وطيران الجيش، واستمر الهجوم قرابة 3 ساعات”.

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